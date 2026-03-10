Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

62-летнего Константина Меладзе запечатлели в супермаркете с молодой спутницей

Продюсера и композитора Константина Меладзе запечатлели на публике с молодой спутницей. Снимки опубликованы в Telegram-канале «Светский хроник».

На размещенных кадрах пара покупает продукты в супермаркете. При этом личность девушки автор фото не раскрыл. «Очень красивая, естественная, лет 25-27», — говорится в описании к снимкам.

Меладзе покинул Россию после начала СВО. Сообщалось, что композитор побоялся возвращаться в страну и не смог посетить могилу отца.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил запретить песни Валерия и Константина Меладзе в РФ. Иванов отметил, что композитор Константин Меладзе демонстративно покинул Россию, однако сохранил доход в стране. Его брат, исполнитель Валерий Меладзе, гастролирует за рубежом и сотрудничает с организациями, финансирующими Вооруженные силы Украины, добавил депутат.