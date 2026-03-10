Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

Аргентинская банда «Лос Монос» попыталась продать новорожденного ребенка россиянки, об этом рассказал РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
Он отметил, что гражданка России переехала из США в Аргентину. Она имела проблемы психического характера и оказалась на улице. Женщина забеременела от члена преступной организации из города Росарио, ее заставили рожать вне больницы.
Рубилар сообщил в правоохранительные органы, что злоумышленники специально вынудили россиянку родить в дешевой гостинице, чтобы забрать ребенка и продать. По его словам, рожденные от белокожих блондинок дети имеют высокую ценность на черном рынке. В основном в Аргентине жертвами торговли людьми становятся нищие матери-метиски или представители индийских народов, но их дети не так высоко ценятся, как белокожие.
Адвокат заявил, что правоохранители помешали планам группировки «Лос Монос» в отношении ребенка россиянки.
Ранее посол России в Мьянме рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.