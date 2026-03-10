Реклама

Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

Фото: Pixabay

Аргентинская банда «Лос Монос» попыталась продать новорожденного ребенка россиянки, об этом рассказал РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.

Он отметил, что гражданка России переехала из США в Аргентину. Она имела проблемы психического характера и оказалась на улице. Женщина забеременела от члена преступной организации из города Росарио, ее заставили рожать вне больницы.

Рубилар сообщил в правоохранительные органы, что злоумышленники специально вынудили россиянку родить в дешевой гостинице, чтобы забрать ребенка и продать. По его словам, рожденные от белокожих блондинок дети имеют высокую ценность на черном рынке. В основном в Аргентине жертвами торговли людьми становятся нищие матери-метиски или представители индийских народов, но их дети не так высоко ценятся, как белокожие.

Адвокат заявил, что правоохранители помешали планам группировки «Лос Монос» в отношении ребенка россиянки.

Ранее посол России в Мьянме рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.

