Суд оставил гараж Тимуру Батрутдинову

Суд прекратил дело об изъятии недвижимости у Тимура Батрутдинова

Бабушкинский районный суд Москвы прекратил дело об изъятии недвижимости у комика Тимура Батрутдинова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Производство было прекращено в связи с отказом истца от иска. Дело закрыли в отношении еще четырех ответчиков. В качестве истца фигурирует столичный департамент городского имущества, а ответчиками, помимо звезды, выступали 30 человек. Предварительное заседание по делу началось 18 декабря 2025 года.

Речь идет о гаражно-строительном кооперативе. Изъятие нескольких десятков гаражей департамент городского имущества Москвы оправдывает «государственными нуждами» — данная территория попадает в зону проекта комплексного развития.

В отношении остальных ответчиков производство продолжается. По ходатайству третьей стороны, компании «Специализированный застройщик "Ростокино-Русанова"», будет проведены судебная оценочная экспертиза.

