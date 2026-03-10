Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:23, 10 марта 2026Экономика

Ревва решил избавиться от недвижимости на Кипре

Юморист Александр Ревва выставил на продажу свою виллу на Кипре за 1,2 млн евро
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер, певец и комик, бывший участник КВН Александр Ревва решил избавиться от своей зарубежной недвижимости. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, юморист выставил на продажу двухэтажную виллу на Кипре. Она располагается на холме в деревне Пиргос — район считается одним из наиболее престижных в пригороде Лимасола. Дом площадью 500 квадратных метров вместе с участком в 40 соток, где обустроен бассейн, причал и гостевой дом, Ревва оценил в 1,2 миллиона евро (110 миллионов рублей). На вилле разместились четыре спальни, каждая со своей террасой, а также гостиная, кухня, кабинет и отдельная комната для прислуги. Во дворе раскинулся сад, оборудованы также летняя кухня с зоной барбекю и большая парковка. Дом находится в 800 метрах от моря.

Прежде жена Реввы Анжелика сдавала виллу в аренду. Летом 2025 года дом можно было снять за 8 тысяч евро (более 700 тысяч рублей).

Помимо кипрской виллы, звезда владеет апартаментами в небоскребе Address Beach Residences на Джумейра Бич в ОАЭ с видом на море. Их стоимость, по некоторым оценкам, составляет около 300 тысяч долларов (22 миллиона рублей). Также в собственности резидента Comedy Club квартира на 19-м этаже жилого комплекса «Крылатские огни» в Москве ценой около 50 миллионов рублей и особняк площадью 582 квадратных метра с гостевым домом и бассейном в подмосковном коттеджном поселке «Павлово-2». Последний Ревва пытался продать в 2022 году за 250 миллионов рублей, но снял его с продажи. В распоряжении супруги знаменитости есть апартаменты метражом почти 250 «квадратов» на 57-м этаже ЖК Neva Towers в деловом квартале «Москва-Сити».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Слепаков пожаловался на неопределенность в Израиле

    Врач привела научно доказанные факты в защиту красного мяса

    Осужденного насильника задержали спустя два года после побега

    Опубликованы фото 62-летнего Константина Меладзе с молодой спутницей

    Двое россиян сели за использование рабского труда

    Москвичей-аллергиков предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok