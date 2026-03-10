Реклама

15:15, 10 марта 2026

Описана возможная двухходовка Путина по завершению СВО

Политолог Бовт: Если Путин вдруг поможет Трампу в Иране, тот поможет с СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Если вдруг президент России Владимир Путин поможет главе США Дональду Трампу закончить войну в Иране, тот, в свою очередь, может надавить на Владимира Зеленского, что приведет к завершению специальной военной операции (СВО). Эту возможную двухходовку описал российский политолог Георгий Бовт.

По словам эксперта, Трампу нужно завершить операцию в Иране и сохранить лицо и российский лидер мог бы оказать содействие в этом вопросе.

«[В таком случае Трамп] ему будет сильно должен. Помочь закончить войну на Украине. Хотя и говорят, что оказанная услуга ничего не стоит», — порассуждал Бовт о возможном окончании спецоперации.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков назвал последствия перехода Ирана к более мощному вооружению.

