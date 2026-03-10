Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:19, 10 марта 2026Россия

В Совфеде назвали последствия перехода Ирана к более мощному вооружению

Пушков: Переход Ирана к более мощным ракетам усложнит задачи перехватчикам США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Переход Ирана к более мощному вооружению усложнит задачи ракетам-перехватчикам США и Израиля. Последствия использования Исламской Республикой усиленных боезарядов назвал сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Ранее командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави сообщил, что Иран намерен применять ракеты, боевая часть которых превышает одну тонну. Он также предупредил о повышении частоты иранских ракетных ударов.

Пушков подчеркнул, что удвоение мощности ракет означает и увеличение причиненного ими ущерба. «Теперь противникам Ирана надо увеличивать число ракет-перехватчиков, чтобы нейтрализовать ракету, имеющую в два раза большую поражающую силу», — констатировал он.

10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что удар по женской школе в Иране мог быть совершен крылатой ракетой Tomahawk американского производства. При этом он допустил, что атаку могла провести иранская сторона. По словам главы Белого дома, обстоятельства произошедшего расследуются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Заявления Трампа об ударе по иранской школе опровергли

    Смартфоны Samsung оказались забиты «мусором»

    Российский врач вернется к работе после истекшей кровью пациентки

    Немецкий чиновник отказался участвовать в выборах и выиграл их

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok