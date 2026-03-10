В Совфеде назвали последствия перехода Ирана к более мощному вооружению

Пушков: Переход Ирана к более мощным ракетам усложнит задачи перехватчикам США

Переход Ирана к более мощному вооружению усложнит задачи ракетам-перехватчикам США и Израиля. Последствия использования Исламской Республикой усиленных боезарядов назвал сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

Ранее командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави сообщил, что Иран намерен применять ракеты, боевая часть которых превышает одну тонну. Он также предупредил о повышении частоты иранских ракетных ударов.

Пушков подчеркнул, что удвоение мощности ракет означает и увеличение причиненного ими ущерба. «Теперь противникам Ирана надо увеличивать число ракет-перехватчиков, чтобы нейтрализовать ракету, имеющую в два раза большую поражающую силу», — констатировал он.

10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что удар по женской школе в Иране мог быть совершен крылатой ракетой Tomahawk американского производства. При этом он допустил, что атаку могла провести иранская сторона. По словам главы Белого дома, обстоятельства произошедшего расследуются.

