Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

Экономист Митрахович: Цены на нефть будут меняться сообразно обстоятельствам

Цены на нефть продолжат меняться в соответствии с обстоятельствами. Если боевые действия продолжат затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, то цены снова могут вырасти. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

Таким образом экономист оценил слова президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном «практически завершена», а также что Штаты якобы отменят санкции в отношении нефтяной отрасли ряда стран.

«Дональд Трамп попытался снизить растущие цены на нефть путем создания ощущения контролируемости ситуации. Заявив, что операция против Ирана близится к завершению, ему действительно удалось "сбить" стоимость энергоносителей с пиковых значений», — пояснил Митрахович.

Однако цены на нефть, считает экономист, все равно могут как расти, там и опускаться соразмерно обстоятельствам. «Например, если боевые действия также будут затрагивать нефтегазовую инфраструктуру ближневосточного региона, цены перейдут к росту, и не важно, что говорит американский лидер», — заявил эксперт.

Митрахович также напомнил, что судоходство по Ормузскому проливу до сих пор не восстановлено, а это означает, что постепенно будет нарастать нехватка того объема энергоресурсов, который обычно идет по этому маршруту. А это значит, что цены на нефть снова могут продолжить рост.

Ранее аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов также заявил, что лимита цены на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке не существует. Аналитик обратил внимание, что блокировке Ормузского пролива на неделю цена выросла с 65 до 105-110 долларов за баррель.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян, в свою очередь, высказывал мнение, что, несмотря на хвастливые заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном почти завершена, стоит понимать, что она лишь начинается. Девятого марта в интервью CBS Трамп подчеркнул, что США уничтожили флот, связь и воздушные силы Тегерана. Комментируя его слова, Ордуханян заметил, что говорить о полном поражении Ирана рано.