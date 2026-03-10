Американист опроверг слова Трампа о скором завершении войны с Ираном

Ордуханян: Несмотря на хвастовство Трампа, война США с Ираном только начинается

Несмотря на хвастливые заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном почти завершена, стоит сказать, что она лишь начинается. Об этом «Ридусу» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Девятого марта в интервью CBS Трамп подчеркнул, что США уничтожили флот, связь и воздушные силы Тегерана. Комментируя его слова, Ордуханян заметил, что говорить о полном поражении Ирана рано.

«Трамп прекрасно понимает, во что вляпался. (…) У американской стороны большие проблемы с логистикой и пополнением боеприпасов, тогда как Иран достаточно успешно контратакует по ее военным базам на Ближнем Востоке. Не думаю, что все это очень быстро закончится», — заявил эксперт.

По его словам, заявление Трампа можно обосновать экономическими причинами. В преддверии промежуточных выборов политику важно показать, что ситуация под контролем, поскольку конфликт на Ближнем Востоке нанес сокрушительный удар по ценам в США. «Американский лидер пытается каким-то образом сбить данный накал, причем достаточно удачно. После его выступления цены на нефть существенно упали», — заключил Ордуханян.

Ранее в США заявили о почти полном уничтожении флота Ирана. Американские силы подорвали более 50 иранских кораблей.