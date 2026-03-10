Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:24, 10 марта 2026Мир

США заявили о масштабных потерях флота Ирана

CENTCOM: США повредили или уничтожили более 50 иранских кораблей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Getty Images

США повредили или уничтожили более 50 иранских кораблей с начала масштабной военной операции против Исламской Республики. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

Также в военном подразделении заявили о поражении пяти тысяч целей, в которые вошли командные центры, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), разведывательные объекты, системы противовоздушной обороны, объекты производства ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС уничтожают военные корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, поскольку «так веселее».

1 марта глава Белого дома также утверждал, что США уничтожили штаб-квартиру Военно-морских сил Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Терешкова призвала двигаться дальше

    Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

    Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

    Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

    Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

    Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok