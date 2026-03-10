США заявили о масштабных потерях флота Ирана

CENTCOM: США повредили или уничтожили более 50 иранских кораблей

США повредили или уничтожили более 50 иранских кораблей с начала масштабной военной операции против Исламской Республики. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

Также в военном подразделении заявили о поражении пяти тысяч целей, в которые вошли командные центры, штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), разведывательные объекты, системы противовоздушной обороны, объекты производства ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВС уничтожают военные корабли Ирана вместо того, чтобы захватывать их, поскольку «так веселее».

1 марта глава Белого дома также утверждал, что США уничтожили штаб-квартиру Военно-морских сил Ирана.