20:54, 1 марта 2026

Трамп сообщил об уничтожении иранских кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана

Александра Степашкина
Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Глава Белого Дома Дональд Трамп сообщил, что США потопили иранские корабли, а также уничтожили штаб-квартиру Военно-морских сил (ВМС) Ирана. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили 9 иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно крупные и важные. Мы отправляемся за остальными — они тоже скоро окажутся на дне морском», — сообщил американский лидер.

Кроме того, по словам Трампа, в ходе другой атаки в значительной степени была уничтожена штаб-квартира ВМС Ирана.

Ранее Трамп заявил, что новое руководство Ирана готово к переговорам после ликвидации верховного лидера страны Али Хаменеи. Кто именно вышел с таким предложением, и когда может состояться разговор, не уточнялось. Тем не менее глава Белого дома сообщил, что уже согласился на общение. «Им следовало сделать это раньше. Им следовало гораздо раньше пойти на то, что было очень практично и легко сделать. Они ждали слишком долго», — сказал он.

