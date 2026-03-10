Нефти предрекли сильный рост стоимости при одном сценарии

Демидов: Нефть подорожает в разы при физической блокировке Ормузского пролива

Лимита цены на нефть на фоне событий на Ближнем Востоке не существует, убежден аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он допустил рост стоимости энергоресурса в разы при одном сценарии.

К определенной цене на нефть приводят конкретные негативные события, указал эксперт.

«Например, как мы видим в текущих реалиях, когда Ормузский пролив заблокирован, но не закрыт физически, то есть корабли или суда могут проходить через него, но Иран не позволяет это делать, цена растет достаточно быстро и уверенно. За месяц она выросла на 58 процентов, кажется. Но буквально вчера после фразы [президента США Дональда] Трампа о том, что США практически выполнили свои задачи в Иране и скоро война закончится, цена рухнула более чем на 10 процентов, хотя, скорее всего, никаких целей и задач они не достигли и не выполнили в Иране», — высказался Демидов.

Аналитик обратил внимание, что блокировке Ормузского пролива на неделю цена выросла с 65 до 105-110 долларов за баррель.

«Это без физической блокировки залива. Под физической блокировкой залива я имею в виду, допустим, если Иран решится на крайний шаг и просто полностью заблокирует пролив, например, перекрыв фарватер, затопив, допустим, танкер или два, что полностью заблокирует пролив, и тогда действительно трейдеры и в принципе все будут понимать, что быстро эта ситуация не решится, и цена существенно вырастет достаточно быстро. На сколько? Скорее всего, это будет цена в разы выше текущей», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Однако эта цена не сможет долго держаться, так как в таком случае никто не будет приобретать нефть, кроме тех, у кого закончились резервы.

«Поэтому цена, подпрыгнув в несколько раз, спустится до какой-то определенной более или менее консенсусной, но в любом случае она будет выше той, которая сейчас. Для примера можно вспомнить события арабо-израильского конфликта, когда ОПЕК ввела эмбарго на поставку нефти в страны, которые поддерживали Израиль, и цена за несколько недель выросла в четыре раза», — заключил эксперт.

Ранее мировые цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, вернувшись к уровням примерно соответствующим показателям вечера 6 марта. Это произошло после того, как накануне они подскочили до 119 долларов за баррель, после чего упали ниже 100, а потом и 90 долларов. Резкий откат произошел на фоне заявлений Трампа о том, что атаки в отношении блокирующего поставки сырья через Ормузский пролив Ирана завершатся в ближайшее время.

