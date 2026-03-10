Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:12, 10 марта 2026Мир

Экс-советник Трампа предсказал его действия в случае провала операции в Иране

Экс-советник Болтон: Трамп обвинит Нетаньяху, если потерпит неудачу в Иране
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если потерпит неудачу в операции против Ирана. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, передает SNN International.

«Если что-то пойдет не так, я абсолютно гарантирую, что Трамп возложит вину на Нетаньяху, потому что в мире Трампа, где есть "победители и проигравшие", он всегда победитель, а не проигравший. Поэтому, если эта акция против Ирана окажется неудачной, виноват будет кто-то другой», — сказал он,

По словам Болтона, Нетаньяху давно сделал свержение иранских властей одним из своих главных приоритетов и давно ждал этой возможности, а Трамп во время своего первого президентского срока сопротивлялся этой идее.

5 марта президент США Дональд Трамп призвал президента Израиля Ицхака Герцога помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев близок к потере всей территории ДНР. Путин раскрыл, сколько земель республики осталось занять России

    Жителям российского города пообещали аномальную погоду

    Назван провоцирующий голод тип стресса

    Судно с сотней туристов начало тонуть на Бали и попало на видео

    Покупатели отсудили у дилера миллионы за фальшивые ПТС на машины

    Табурет в руках россиянина стал смертельным оружием

    Названа неожиданная причина атаки Трампом Ирана

    Пластический хирург высказался об изменившейся фигуре Меган Фокс

    Раскрыта судьба вербовавшего россиян в террористическую организацию мужчины

    Обвал крупнейшего мусорного полигона в Индонезии унес жизни семи человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok