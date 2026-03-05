Трамп вновь выступил в защиту Нетаньяху

Трамп: Президент Израиля Герцог должен помиловать Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне долгих судебных разбирательств против него. С таким призывом политик выступил в интервью порталу Axios.

До этого Герцог заявил, что решение о помиловании Нетаньяху будет приниматься строго в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой, а также по совести.

«Этому президенту (Герцогу — прим. «Ленты.ру») лучше помиловать его (Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») прямо сейчас», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также высказался, что отказывается встречаться с президентом Израиля до тех пор, пока тот не помилует Нетаньяху. По его словам, Герцог пять раз за прошедший год обещал ему помиловать Нетаньяху, но так и не сделал этого.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху использует телефон с заклеенной камерой. До этого стало известно, что Нетаньяху не разрешил президенту Израиля Ицхаку Герцогу присутствовать на церемонии запуска Совета мира по Газе. Это привело к напряженности между канцеляриями премьера и президента.

Также зарубежные СМИ писали, что израильский премьер потерял поддержку всех ключевых лиц администрации Соединенных Штатов, кроме президента страны Дональда Трампа.