10:34, 27 января 2026Мир

Стало известно о странной особенности телефона Нетаньяху

Clash Report: Премьер Израиля Нетаньяху использует телефон с заклеенной камерой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует телефон с заклеенной камерой. Соответствующее фото публикует Clash Report.

«Весьма вероятно, что это сделано в целях безопасности, чтобы предотвратить слежку или запись в местах, представляющих особую важность», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху не разрешил президенту Израиля Ицхаку Герцогу присутствовать на церемонии запуска Совета мира по Газе. Это привело к напряженности между канцеляриями премьера и президента.

Совет мира был учрежден во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.

