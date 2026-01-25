Нетаньяху не позволил президенту Израиля прийти на запуск Совета мира

Axios: Нетаньяху не пустил президента Израиля на церемонию запуска Совета мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не разрешил президенту страны Ицхаку Герцогу присутствовать на церемонии запуска Совета мира по Газе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, Нетаньяху ответил отказом на просьбу Белого дома позволить Герцогу приехать на мероприятие, прошедшее 22 января в Давосе, что привело к напряженности между канцеляриями премьера и президента.

Как поясняет портал, Нетаньяху уверял, что приглашение присоединиться к инициативе было адресовано лично ему, а не президенту. При этом сам премьер отсутствовал на церемонии из-за угрозы ареста по ордеру МУС.

Ранее стало известно, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.