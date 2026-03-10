Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030

Фетисов: Сыграет ли Овечкин на ОИ-2030? Будет зависеть от него

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сыграть на Зимних олимпийских играх 2030-го года. Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-игрок отметил, что россиянину будет 44 года. «Непростой возраст. Все будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание», — заявил Фетисов.

Ранее Овечкин назвал решающий фактор для завершения карьеры. «Если перестану получать удовольствие или не смогу конкурировать — уйду», — заявил он.

Овечкин выступал на трех Олимпиадах и не завоевал вместе со сборной России ни одной медали. В 2018-м и 2022 году он не принял участия в Играх из-за отказа НХЛ отправлять туда своих хоккеистов, а в 2026-м от Олимпиады отстранили национальную российскую команду.