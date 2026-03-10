Овечкин назвал физическую форму решающим фактором для завершения карьеры

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал решающий фактор для завершения карьеры. Его слова приводит RMNB.

Овечкин признался, что в 40 лет ему становится все тяжелее тягаться с молодыми хоккеистами в НХЛ. Нападающий «Вашингтона» отметил физическую нагрузку как ключевой фактор при принятии решения о возможном завершении карьеры. «Если перестану получать удовольствие или не смогу конкурировать — уйду», — заявил он.

Всего в НХЛ Овечкин забросил 998 шайб. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 18 голов.

Ранее Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Гостевой матч с «Бостон Брюинc» стал для 40-летнего форварда 1555-м в «регулярках» НХЛ.