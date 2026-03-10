Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:01, 10 марта 2026Спорт

Овечкин назвал решающий фактор для завершения карьеры

Овечкин назвал физическую форму решающим фактором для завершения карьеры
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Mills / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал решающий фактор для завершения карьеры. Его слова приводит RMNB.

Овечкин признался, что в 40 лет ему становится все тяжелее тягаться с молодыми хоккеистами в НХЛ. Нападающий «Вашингтона» отметил физическую нагрузку как ключевой фактор при принятии решения о возможном завершении карьеры. «Если перестану получать удовольствие или не смогу конкурировать — уйду», — заявил он.

Всего в НХЛ Овечкин забросил 998 шайб. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 18 голов.

Ранее Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Гостевой матч с «Бостон Брюинc» стал для 40-летнего форварда 1555-м в «регулярках» НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель ВСУ

    Geely предложит россиянам доступную версию популярной модели

    Обнаружен простой способ замедлить биологическое старение

    Страну — партнера России накрыло катастрофическим дефицитом газа

    Ведущие производители нефти на Ближнем Востоке резко снизили добычу

    В ВСУ анонсировали «неожиданные» действия

    Появились подробности о пропавших в Подмосковье детях

    В Минобороны раскрыли подробности ударов по объектам на Украине

    Украина выпустила в сторону России американские снаряды и управляемые авиабомбы

    Выстрел в спину жены россиянина оказался роковой случайностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok