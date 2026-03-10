Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал решающий фактор для завершения карьеры. Его слова приводит RMNB.
Овечкин признался, что в 40 лет ему становится все тяжелее тягаться с молодыми хоккеистами в НХЛ. Нападающий «Вашингтона» отметил физическую нагрузку как ключевой фактор при принятии решения о возможном завершении карьеры. «Если перестану получать удовольствие или не смогу конкурировать — уйду», — заявил он.
Всего в НХЛ Овечкин забросил 998 шайб. До абсолютного рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 18 голов.
Ранее Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Гостевой матч с «Бостон Брюинc» стал для 40-летнего форварда 1555-м в «регулярках» НХЛ.