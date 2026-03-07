Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин вышел на 15-е место по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гостевой матч с «Бостон Брюинз» стал для 40-летнего форварда 1555-м в «регулярках» НХЛ. По этому показателю он опередил бывшего нападающего «Калгари Флэймз» Джерома Игинлу.

На 14-м месте по количеству игр в регулярных чемпионатах НХЛ находится канадский защитник Брент Бернс. У него 1558 встреч.

«Вашингтон» уступил «Бостону» со счетом 1:3. Овечкин провел в текущем сезоне 64 матча, в которых забросил 24 шайбы и сделал 23 результативных передачи.

На данный момент у Овечкина 998 голов в НХЛ. Он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на 18 шайб.