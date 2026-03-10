Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:40, 10 марта 2026Спорт

«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Галатасарай» дома обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкий «Галатасарай» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел во вторник, 10 марта, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Марио Лемина, который забил единственный мяч на седьмой минуте.

Материалы по теме:
«В этом и есть кайф!» Скромный норвежский клуб с российским вратарем обыгрывает топ-клубы в Лиге чемпионов. Как такое возможно?
«В этом и есть кайф!»Скромный норвежский клуб с российским вратарем обыгрывает топ-клубы в Лиге чемпионов. Как такое возможно?
26 февраля 2026
«Меня хотели купить» 30 лет назад киевское «Динамо» с позором выгнали из Лиги чемпионов. За что наказали украинский клуб?
«Меня хотели купить»30 лет назад киевское «Динамо» с позором выгнали из Лиги чемпионов. За что наказали украинский клуб?
13 сентября 2025

Ответный матч пройдет 18 марта в Англии. В четвертьфинал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Зеленского наградили главным орденом Евросоюза

    «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

    В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

    Генконсульство России в Иране попало под удар

    Раскрыта тема разговора Путина с президентом Ирана

    В МИД России прокомментировали ракетный удар ВСУ по Брянску

    Россиянка отсудила почти миллион рублей за падение на крыльце

    Стало известно о висящем над брянским заводом дроне-шпионе ВСУ в момент удара

    В Германии рассказали о жесткой реакции в ЕС на заявление фон дер Ляйен об Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok