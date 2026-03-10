«Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Галатасарай» дома обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Турецкий «Галатасарай» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел во вторник, 10 марта, и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Марио Лемина, который забил единственный мяч на седьмой минуте.

Ответный матч пройдет 18 марта в Англии. В четвертьфинал выйдет лучшая команда по итогам двух встреч.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.