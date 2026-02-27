Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ Сафонова сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка, по итогам которой стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За выход в 1/4 финала «Ньюкасл» поборется с «Барселоной», «Ливерпуль» — с «Галатасарем», «Атлетико» — с «Тоттенхэмом», «Аталанта» — с «Баварией», «Арсенал» — с «Байером», ПСЖ — с «Челси», «Реал» — с «Манчестер Сити», а «Буде-Глимт» — со «Спортингом».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 10-11 марта. Ответные состоятся через неделю. В составе ПСЖ выступает российский голкипер Матвей Сафонов. За «Буде-Глимт» в воротах играет его соотечественник Никита Хайкин.

Финал Лиги чемпионов в сезоне-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште. Действующим обладателем титула является парижский ПСЖ.