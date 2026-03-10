Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:14, 10 марта 2026Мир

Глава комитета начштабов США заявил об уважении к сопротивлению Ирана

Генерал Кейн заявил, что с уважением относится к сопротивлению Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что с уважением относится к сопротивлению Ирана. Его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Они сражаются, и я уважаю это. Я не думаю, что они более грозны, чем мы предполагали», — отметил он.

Кейн добавил, что иранские военные адаптируются к тактике и стратегии США. «Мы наблюдаем за тем, что они делают, и адаптируемся быстрее, чем они», — сказал генерал.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесут самые масштабные удары по Ирану. Он добавил, что США не отступят в войне с Исламской Республикой до тех пор, пока «враг не будет полностью разгромлен».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Мать двоих детей села за скутер на Бали и переломала кости в аварии

    Доктор Мясников назвал способ сделать картошку полезнее

    Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева оценила свое поведение

    Погода в одном городе России побила более чем 100-летний рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok