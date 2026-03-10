Глава комитета начштабов США заявил об уважении к сопротивлению Ирана

Генерал Кейн заявил, что с уважением относится к сопротивлению Ирана

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что с уважением относится к сопротивлению Ирана. Его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Они сражаются, и я уважаю это. Я не думаю, что они более грозны, чем мы предполагали», — отметил он.

Кейн добавил, что иранские военные адаптируются к тактике и стратегии США. «Мы наблюдаем за тем, что они делают, и адаптируемся быстрее, чем они», — сказал генерал.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесут самые масштабные удары по Ирану. Он добавил, что США не отступят в войне с Исламской Республикой до тех пор, пока «враг не будет полностью разгромлен».