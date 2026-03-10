Готовность НАТО вступить в конфликт с Израилем оценили

Политолог Леви: НАТО вряд ли вступится за Турцию в случае конфликта с Израилем

НАТО вряд ли вступится за Турцию в случае гипотетического конфликта с Израилем, так как Североатлантический альянс находится в состоянии кризиса. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

В частности, исследователь указал на ослабление НАТО из-за снижения влияния США на Ближнем Востоке и растущих противоречиях со странами Европы. Поэтому он предположил, что Анкара и Тель-Авив попробуют создать собственные сети военных союзов, чтобы обезопасить себя.

«Израиль и Турция в ближайшее время будут стремиться к созданию конкурирующих блоков в регионе Западной Азии, Северной Африки и Юго-Восточного Средиземноморья по мере того, как будет приходить осознание упадка Америки», — резюмировал эксперт.

5 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после попадания в турецкое воздушное пространство ракеты, якобы принадлежащей Исламской республике. При этом генсек подчеркнул, что в НАТО «внимательно следят» за событиями на Ближнем Востоке.