Рютте высказался о применении пятой статьи НАТО против Ирана

Рютте: НАТО не будет применять статью 5 против Ирана после инцидента с Турцией

Североатлантический альянс не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после инцидента с Турцией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Никто не говорит о пятой статье», — отметил глава военного блока.

При этом Рютте подчеркнул, что в НАТО «внимательно следят» за событиями на Ближнем Востоке.

Ранее министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана.

После этого глава МИД республики Хакан Фидан выразил протест министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи в связи с инцидентом.