Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 5 марта 2026Мир

Рютте высказался о применении пятой статьи НАТО против Ирана

Рютте: НАТО не будет применять статью 5 против Ирана после инцидента с Турцией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Североатлантический альянс не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после инцидента с Турцией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Никто не говорит о пятой статье», — отметил глава военного блока.

При этом Рютте подчеркнул, что в НАТО «внимательно следят» за событиями на Ближнем Востоке.

Ранее министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана.

После этого глава МИД республики Хакан Фидан выразил протест министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи в связи с инцидентом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    У мужчины с сильной зубной болью пропали кости лица

    Операция США против Ирана ударила по карману рядовых американцев

    Белоусов обратился к российским бойцам после одного события в зоне СВО

    Операция США против Ирана озадачила Пентагон

    Суд решил судьбу бывшего замкомандующего ЛенВО по делу о миллионных взятках

    ЕС задумал помочь восстановить «Дружбу»

    Украинский командир назвал бесполезным опыт Украины на Ближнем Востоке

    Лавров заявил о «прямой и горячей» войне Запада против России

    В Иране опубликовали видео ракетного удара по Израилю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok