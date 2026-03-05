Рютте высказался о применении пятой статьи НАТО против Ирана

Североатлантический альянс не будет задействовать статью 5 своего Устава о коллективной обороне против Ирана после инцидента с Турцией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.
«Никто не говорит о пятой статье», — отметил глава военного блока.
При этом Рютте подчеркнул, что в НАТО «внимательно следят» за событиями на Ближнем Востоке.
Ранее министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана.
После этого глава МИД республики Хакан Фидан выразил протест министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи в связи с инцидентом.