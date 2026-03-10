Реклама

Хирурга элитной московской клиники обвинили в сексуальных домогательствах

Пациентка обвинила хирурга московской клиники Фатуллаева в домогательствах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: sergey kolesnikov / Shutterstock / Fotodom

Пластического хирурга Орхана Фатуллаева, работающего в элитной московской клинике «Время красоты», обвинили в сексуальных домогательствах. Подробности публикует Mash.

Пациентка Эльвира из Казани сделала в столице эндоскопический лифтинг, но осталась недовольна процедурой, которая обошлась ей в 265 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, после вмешательства у нее загноились швы, а на лице остались рубцы, впадина над бровью и проплешины на лбу. В итоге россиянка потратила более миллиона рублей на исправление работы врача, восстановление волос и помощь психолога: у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) из-за тревог и панических атак, продолжающихся второй месяц.

Кроме того, Эльвира призналась, что во время приема Фатуллаев якобы требовал от нее оголить грудь для осмотра, несмотря на отказы. На вопрос женщины, зачем ему видеть бюст при планировании вмешательства на лице, мужчина не ответил. Теперь пациентка требует от доктора около 1,7 миллиона рублей — за расходы на лечение, моральный вред и операцию.

Отмечается, что Фатуллаеву грозит статья за понуждение к сексуальным действиям. Сам врач заявил, что он достаточно квалифицирован для упомянутой процедуры, а обвинения в домогательстве — хайп пациентки. Руководство клиники пока никак не комментировало произошедшее.

