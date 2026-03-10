Реклама

Россия
12:06, 10 марта 2026Россия

Ход поиска пропавших в Подмосковье три дня назад детей оценили

РИА Новости: Поиски пропавших в Звенигороде детей не дают результатов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «МЧС Московской области»

Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде три дня назад, не дают результатов. Ход операции оценили в отделении национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град», пишет РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе организации, участники поисков круглосуточно осматривают берега реки. «Судьба троих детей остается неизвестной, к большому сожалению. Делаем все возможное, но пока все поисковые работы результатов никаких не дают», — констатировали в «Спас Граде».

Ранее сообщалось, что спасатели и добровольцы обследовали почти 20 километров русла Москвы-реки в Звенигороде на площади 915 тысяч квадратных метров. В операции задействованы водолазные и пешие группы, а также вездеходы.

Трое детей исчезли в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. По одной из версий, 13-летняя девочка и 12-летние мальчики провалились под лед реки, у которой часто проводили время. В первый день поисков на берегу обнаружили головной убор, якобы принадлежавший одному из пропавших. Операция осложняется ледоходом, который начался 9 марта.

