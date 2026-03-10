Раскрыты новые подробности о поиске пропавших в Подмосковье детей

ТАСС: Обследовано почти 20 км Москвы-реки в Звенигороде при поисках троих детей

Спасатели и добровольцы обследовали почти 20 километров русла Москвы-реки в Звенигороде на площади 915 тысяч квадратных метров при поисках троих детей. Новые подробности раскрыли в штабе поисковой операции, передает ТАСС.

Поиски ведутся уже два дня. В операции задействовали лодки и различные технические средства, в том числе беспилотники, эхолоты и подводные видеокамеры. Сообщается, что 8 марта работал вертолет.

Поиски продолжаются. В них также участвуют водолазные и пешие группы, добровольцы на вездеходах. Последние работают и ночью. «Поиски пока не дали результатов», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван могли провалиться под лед реки, у которой часто проводили время. Местный рыбак рассказывал, что видел, как течение унесло одного из мальчиков.