Названы сложности при поиске пропавших в Подмосковье детей

РИА Новости: Поиски пропавших в Звенигороде детей осложняются ледоходом

Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, осложняются ледоходом. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас Град».

По словам собеседника агентства, ход льда начался на реке днем 9 марта. « Сегодня с обеда начали откалываться вверх по течению куски льда, причем достаточно крупные, что осложняет работу», — сказал он.

Предполагается, что 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван провалились под лед реки, у которой часто проводили время. В поисках пропавших участвуют около 300 человек. Местный рыбак рассказал, что видел, как течение унесло одного из мальчиков.

На месте работают водолазы, следователи и поисковые отряды. По факту исчезновения трех подростков возбуждено уголовное дело.