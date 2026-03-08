Трое детей исчезли в Подмосковье во время прогулки

Трое детей исчезли в подмосковном Звенигороде во время прогулки в субботу, 7 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предполагается, что 13-летняя Алина и 12-летние Богдан и Иван провалились пол лед реки, у которой часто проводили время. В поисках пропавших участвуют около 300 человек. Местный рыбак рассказал, что видел, как течение унесло одного из мальчиков.

Кроме того, на берегу был обнаружен головной убор, якобы принадлежавший одному из детей.

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения трех подростков. На месте работают водолазы, следователи и поисковые отряды.

Ранее сообщалось, что в России за год пропали почти 900 детей. Из них живыми нашлись 839 детей, 25 несовершеннолетних остаются в розыске, больше 20 спасти не удалось.