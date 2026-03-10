Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

Испания раскритиковала канцлера Германии Мерца за молчание перед Трампом

Заместитель премьер-министра Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его поведение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

По словам Диас, Мерц молча сидел в Овальном кабинете, пока Трамп произносил гневную речь в адрес испанского правительства, назвав его «ужасным» и пригрозив разрывом торговых связей. Диас отнесла немецкого канцлера к числу лидеров Евросоюза (ЕС), «которые понятия не имеют, как управлять историческим моментом, в котором мы живем».

«Сегодня Европе нужно лидерство, а не вассалы, которые приносят дань уважения Трампу», — заключила испанский политик.

Ранее Трамп высказался об отношениях США и Германии и в шутку «ударил» канцлера в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

Позже канцлер заявил, что в ходе обеденной беседы с президентом США он в частном порядке выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что также вызвало гнев Трампа.