Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 10 марта 2026Мир

Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

Испания раскритиковала канцлера Германии Мерца за молчание перед Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Заместитель премьер-министра Испании Йоланда Диас раскритиковала канцлера Германии Фридриха Мерца за его поведение во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

По словам Диас, Мерц молча сидел в Овальном кабинете, пока Трамп произносил гневную речь в адрес испанского правительства, назвав его «ужасным» и пригрозив разрывом торговых связей. Диас отнесла немецкого канцлера к числу лидеров Евросоюза (ЕС), «которые понятия не имеют, как управлять историческим моментом, в котором мы живем».

«Сегодня Европе нужно лидерство, а не вассалы, которые приносят дань уважения Трампу», — заключила испанский политик.

Ранее Трамп высказался об отношениях США и Германии и в шутку «ударил» канцлера в ходе встречи в Белом доме. Американский лидер неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

Позже канцлер заявил, что в ходе обеденной беседы с президентом США он в частном порядке выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что также вызвало гнев Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

    Российский «Рой» в зоне СВО «повыжигал» противника из укреплений

    Названо количество снимающих квартиры для свиданий россиян

    61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

    Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

    Тревел-блогерша описала отношение китаянок к мужчинам из России фразой «особая категория»

    В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

    Раскрыта скоординированная стратегия Ирана в войне с США

    Разница между самой высокой и низкой зарплатой в России оказалась внушительной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok