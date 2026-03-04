Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 4 марта 2026Мир

Трамп разгневался после слов Мерца об Испании

NYT: Мерц выступил в защиту Испании и Великобритании, что вызвало гнев Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало гнев американского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, 3 марта в Овальном кабинете Мерц присоединился к Трампу в своего рода лекции об общем союзнике — Испании. Глава Белого дома неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

Позже канцлер заявил, что в ходе обеденной беседы с президентом США он в частном порядке выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что также вызвало гнев Трампа. Он заявил, что не хотел публично углублять эту дискуссию и добавил, что, по его мнению, критика Трампа была неоправданной.

Ранее правительство Испании отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством, призвав Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. В Мадриде подчеркнули, что страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США отказались от ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке

    Президент постсоветской страны постановил установить пожизненный срок за педофилию

    Популярность красной икры в России объяснили

    В удаленном от Украины почти в 2 тысячи километров регионе России ввели дистант из-за БПЛА

    Россиянин решил растопить сердце бывшей возлюбленной и сжег ее дом

    Базу США в Ираке атаковал беспилотник

    В России предупредили о подготовке ВСУ к контратаке на одном направлении

    ЦРУ поставит оружие курдским отрядам для боевых действий против Ирана

    Неонацисты появились у границ России

    Названы преимущества утреннего секса перед вечерним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok