Мир
09:14, 4 марта 2026Мир

Трамп «ударил» Мерца

Трамп высказался о Германии и в шутку ударил Мерца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Американский президент Дональд Трамп высказался об отношениях США и Германии и в шутку «ударил» канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ходе встречи в Белом доме. Соответствующий отрывок из трансляции переговоров опубликовал Clash Report в соцсети Х.

«Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», — заявил американский лидер.

После этой шутки Трамп шлепнул Мерца ладонью по колену.

Ранее Мерц на встрече с Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало гнев американского лидера.

