Известная актриса рассказала о своем кулинарном таланте

Экономика
22:05, 10 марта 2026

Актриса Шиловская заявила, что унаследовала от отца дар к кулинарии
Полина Кислицына (Редактор)

Известная российская актриса Аглая Шиловская рассказала, что унаследовала от отца, режиссера Ильи Шиловского, дар к кулинарии. Об этом она заявила в интервью журналу WomanHit.

Артистка ответила на вопрос, равнодушна ли она и ее супруг, актер Александр Устюгов, к быту. «Мы как раз домашние, совсем не тусовочные, редко куда-то выбираемся. (...) А недавно переехали в новую квартиру, и с удовольствием обустраиваем наше гнездо. Я варю борщ, уху. Отец у меня готовил вкусно, и я от него этот дар переняла. А какой кайф оформлять пространство!» — призналась Шиловская.

Она отметила, что главную роль в обустройстве их квартиры на себя взял ее муж, у которого есть собственная мастерская, где он изготавливает деревянную мебель. Актриса подчеркнула, что не вмешивается в этот процесс и довольна результатом. «Когда я оказалась в доме (Устюгова) в Санкт-Петербурге, то убедилась, что мужчине с таким вкусом можно доверить стройку с дизайном», — добавила звезда.

О покупке квартиры Шиловская и Устюгов сообщили прошлой весной. Актер поделился с журналистами, что ему хочется, чтобы в доме все было удобно. Другим важным условием Александр назвал хорошую звукоизоляцию, поскольку он играет на гитаре, а Аглая — на фортепиано.

