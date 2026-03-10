Реклама

10:16, 10 марта 2026Из жизни

Чужие кошки за 20 дней принесли мужчине почти два миллиона рублей

В Шанхае кормление чужих кошек принесло мужчине почти два миллиона рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Мужчина из Шанхая с утра до вечера кормил десятки чужих кошек во время китайского Нового года. Как сообщает издание South China Morning Post, это принесло ему 160 тысяч юаней (почти два миллиона рублей).

34-летний Хуань Цун уже девять лет занимается выездным кормлением кошек. Во время праздников, когда многие жители Китая отправляются в родные города и села, он и его напарники присматривают за оставленными питомцами.

Примерно за 20 дней он и команда совершили около двух тысяч визитов на дом, причем половину взял на себя сам Хуань. Он уходил из дома в три часа ночи, работал до десяти-одиннадцати вечера и спал лишь три-четыре часа в сутки.

Обычно Хуань справлялся с одним адресом за 10-15 минут. За это время нужно убрать лоток, пополнить запас корма и воды, вынести мусор и убедиться, что с кошкой все в порядке. За это хозяева платят от 60 до 100 юаней в день (до 1100 рублей), в дальних районах — вдвое больше.

В ноябре 2025 года сообщалось, что житель Сингапура спас уличную кошку от поймавшего ее питона. После этого он извинился перед змеей за то, что лишил ее ужина.

