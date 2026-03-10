Многодетную россиянку арестовали за сюрприз с бриллиантовым ожерельем

В Ингушетии арестовали многодетную мать за серию мошенничеств, возбуждено 7 дел

В Ингушетии арестовали 27-летнюю многодетную мать по подозрению в совершении серии изощренных афер, которые она провернула, находясь под подпиской о невыезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД республики.

Женщина, воспитывающая четверых несовершеннолетних детей, является фигуранткой семи уголовных дел, связанных с хищением чужого имущества путем обмана. Сотрудники уголовного розыска Сунжы установили, что она промышляла на территории Ингушетии, Дагестана и Чечни, используя как дистанционные методы, так и личные встречи с жертвами и применяла различные сценарии обмана.

Аферистка завладела бриллиантовым ожерельем стоимостью более 900 тысяч рублей якобы для сюрприза сестре на свадьбу. Украшения она продала, а вырученные деньги потратила. В другой афере женщина убедила продавца ювелирных изделий, что хочет сделать благотворительный подарок сиротам или родственникам с инвалидностью. Товар она получила в рассрочку и скрылась.

После возбуждения первого уголовного дела с нее взяли подписку о невыезде, но она не бросила своего криминального ремесла. Женщина объяснила, что ей нужно погашать старые долги.

Помимо афер ее обвиняют в ложном доносе на родственников. Женщина заявила на них в полицию якобы за угрозы физической расправой за криминальный образ жизни.

В суд направлено одно из семи уголовных дел аферистки по 20 эпизодам мошенничества с общим ущербом более 2,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области задержали мошенников, убедивших пенсионерку отдать им за золотые слитки 19 миллионов рублей.