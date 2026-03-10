Реклама

Силовые структуры
14:50, 10 марта 2026Силовые структуры

Российская пенсионерка купила золота на 19 миллионов рублей

В Воронежской области задержали мошенников с золотом на 19 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: TSViPhoto / Shutterstock / Fotodom

В Воронежской области задержали мошенников с золотом на 19 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным ведомства, в городском округе Сириус уговорили 75-летнюю пенсионерку приобрести на все сбережения золотые слитки 999 пробы стоимостью свыше 19 миллионов рублей. Чтобы забрать золото у пострадавшей из Москвы прилетела женщина, которая ранее также пострадала от действий аферистов. При этом она была в полной уверенности, что встречается с бухгалтером, который вернет ей деньги с безопасных счетов. Москвичка забрала слитки и передала их двум уроженцам Курганской области, которых затем задержали сотрудники полиции.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер отдал подросткам 22 золотых слитка.

