На Украине предложили способ ответить на решение Трампа по антироссийским санкциям

Украинское руководство не должно передавать США технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после решения Вашингтона о снятии части санкций с РФ. Об этом заявил украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram-канале.
«Я бы после такого не передавал США дроновые технологии, потому что они спокойно могут оказаться в РФ», — предложил он.
Журналист также обвинил Вашингтон в открытой поддержке Москвы и призвал усилить атаки Вооруженных сил Украины по российским портам и нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отмену части санкций против нефтяной отрасли других стран на время, пока ситуация на Ближнем Востоке не будет стабилизирована. Как утверждает Reuters, в частности, санкции могут снять и с российских энергоносителей.