Бывший СССР
09:27, 10 марта 2026Бывший СССР

На Украине предложили способ ответить на решение Трампа по антироссийским санкциям

На Украине предложили не давать США технологии БПЛА после снятия санкций с РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинское руководство не должно передавать США технологии в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после решения Вашингтона о снятии части санкций с РФ. Об этом заявил украинский военкор Богдан Мирошников в Telegram-канале.

«Я бы после такого не передавал США дроновые технологии, потому что они спокойно могут оказаться в РФ», — предложил он.

Журналист также обвинил Вашингтон в открытой поддержке Москвы и призвал усилить атаки Вооруженных сил Украины по российским портам и нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отмену части санкций против нефтяной отрасли других стран на время, пока ситуация на Ближнем Востоке не будет стабилизирована. Как утверждает Reuters, в частности, санкции могут снять и с российских энергоносителей.

