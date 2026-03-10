Реклама

08:30, 10 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nataliia Maksymenko / Shutterstock / Fotodom

Психолог-сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова рассказала, какие ошибки люди допускают при использовании секс-игрушек. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Наиболее частой ошибкой Соколова назвала использование игрушки исключительно для механической стимуляции без возбуждения. «Это может привести к тому, что мозг начнет ассоциировать удовлетворение исключительно с очень специфичным и интенсивным воздействием, с которым мастурбации и партнерскому сексу будет сложно конкурировать», — объяснила Соколова.

Психолог добавила, что некоторые люди используют секс-игрушки, чтобы избегать проблем: нехватки эмоциональной близости, неумения говорить о своих желаниях или страха настоящей близости с партнером. В этом случае она не обогащает сексуальную жизнь, а только создает иллюзию благополучия, заверила специалистка.

Соколова подчеркнула: секс-игрушка — это не «волшебная таблетка» для решения всех проблем в интимной сфере и не полноценная замена партнеру. В связи с этим она посоветовала придерживаться принципа осознанности при ее использовании. «Игрушка должна быть инструментом для познания себя и диалога в паре, а не заменой этим процессам», — подытожила специалистка.

Ранее Соколова рассказала о причинах отсутствия либидо. По ее словам, сексуальное желание может пропасть из-за низкой самооценки.

