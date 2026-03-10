Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 10 марта 2026Ценности

Популярная супермодель снялась в откровенном нижнем белье для Victoria's Secret

Супермодель Кэндис Свейнпол снялась в кружевном боди для Victoria's Secret
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mario_sorrenti / @victoriassecret

Популярная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенном виде для бренда нижнего белья Victoria's Secret. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в чулках и кружевном боди, которое частично оголяло ее талию и ягодицы. Кроме того, она попозировала в бандо и трусах с высокой посадкой.

В то же время Свейнпол примерила комплект, состоящий из укороченного корсета с полупрозрачными вставками, трусов и пояса для чулок.

В январе прошлого года блогерша Кейт Хеллиер, которую в сети прозвали «самой маленькой гламурной моделью Великобритании», раскритиковала Victoria's Secret за работу только с высокими манекенщицами. 23-летняя девушка, рост которой составляет 112 сантиметров, заявила, что устала видеть, как такие женщины, как она, намеренно игнорируются компанией. По ее мнению, Victoria's Secret нет оправданий, особенно когда другие марки привлекают к сотрудничеству низких моделей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

    Раскрыт неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

    В США указали на начавшуюся у Трампа панику

    Политическую обозревательницу и певицу закололи в собственном доме

    Женщину застали в уединении с двумя мужчинами и задержали за это

    Популярная супермодель снялась в откровенном нижнем белье для Victoria's Secret

    Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет

    Украинские чиновники воспользовались конфликтом ради избежания тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok