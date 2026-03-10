Популярная супермодель снялась в откровенном нижнем белье для Victoria's Secret

Супермодель Кэндис Свейнпол снялась в кружевном боди для Victoria's Secret

Популярная южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенном виде для бренда нижнего белья Victoria's Secret. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала перед камерой в чулках и кружевном боди, которое частично оголяло ее талию и ягодицы. Кроме того, она попозировала в бандо и трусах с высокой посадкой.

В то же время Свейнпол примерила комплект, состоящий из укороченного корсета с полупрозрачными вставками, трусов и пояса для чулок.

В январе прошлого года блогерша Кейт Хеллиер, которую в сети прозвали «самой маленькой гламурной моделью Великобритании», раскритиковала Victoria's Secret за работу только с высокими манекенщицами. 23-летняя девушка, рост которой составляет 112 сантиметров, заявила, что устала видеть, как такие женщины, как она, намеренно игнорируются компанией. По ее мнению, Victoria's Secret нет оправданий, особенно когда другие марки привлекают к сотрудничеству низких моделей.