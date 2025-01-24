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18:48, 24 января 2025Ценности

Victoria's Secret раскритиковали за работу с высокими моделями

Блогерша Кейт Хеллиер: Victoria's Secret намеренно игнорирует низких моделей
Мария Винар

Фото: @asliceofcait

Блогерша Кейт Хеллиер, которую в сети прозвали «самой маленькой гламурной моделью Великобритании», раскритиковала бренд нижнего белья Victoria's Secret за работу только с высокими манекенщицами. Соответствующий комментарий приводит Daily Star.

23-летняя девушка, рост которой составляет 112 сантиметров, заявила, что устала видеть, как такие женщины, как она, намеренно игнорируются компанией. По ее мнению, Victoria's Secret нет оправданий, особенно когда другие марки привлекают к сотрудничеству низких моделей. «Я знаю, что Lounge Underwear и Ann Summers работали с двумя или тремя такими моделями, как я. Если они могут, то и Victoria's Secret может», — объяснила она.

В беседе с журналистами портала Хеллиер подчеркнула, что привлечение большего количества разнообразных моделей к модным кампаниям поможет улучшить восприятие женского тела. «Было бы намного лучше, если бы женщины могли видеть на подиуме и рекламе больше женщин, с которыми они могут себя ассоциировать. Если я вижу длинноногую модель с подтянутым животом, у меня возникает ощущение, что я не вижу людей, похожих на меня», — заключила инфлюэнсерша.

В октябре прошлого года Victoria's Secret обвинили в ущемлении плюс-сайз-моделей.

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