Продырявившую презервативы подруги женщину признали невиновной

Австралийка из ревности продырявила презервативы подруги и попала под суд

24-летняя австралийка попала под суд после того, как ее соседка по дому забеременела и потеряла ребенка. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в июле 2022 года, когда Скай Палацезе Эдвардс, как она сама призналась в ходе допроса, в приступе ревности к новому партнеру подруги проделала дырки в нескольких презервативах с помощью швейной иглы. По ее словам, она в тот же вечер выбросила испорченные экземпляры вместе с фотографиями и открытками соседки, символизировавшими их былую дружбу.

Ситуация получила развитие только через несколько месяцев, когда подруга Эдвардс обнаружила, что беременна. Вскоре после этого у нее произошел выкидыш, после которого она страдала от сильных болей. Вскоре женщина наткнулась на переписку Эдвардс и ее бывшего бойфренда. «Я продырявила половину их презервативов. Надо же как-то использовать тесты на беременность», — писала ему Эдвардс. После этого девушка нашла у себя в спальне упаковку с проколотым изделием.

На суде прокуроры пытались доказать, что именно эти действия привели к беременности, но защита настаивала на том, что это недоказуемо. Присяжные согласились, что обвинению не удалось доказать несомненную причинно-следственную связь. В результате женщину Эдвардс признали невиновной в умышленном причинении вреда.

