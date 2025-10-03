Из жизни
Женщина заподозрила мужа в измене с ее сестрой и наняла для нее киллера

В Бразилии наркоторговка заказала убийство сестры из ревности
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В Бразилии 22-летняя женщина по имени Габриэла Алвес Брага заказала расправу над своей 24-летней сестрой из-за ревности к мужу. Об этом сообщает Radar Amazonico.

Как предполагает полиция, Брага заподозрила своего мужа в измене с ее сестрой Алин Тайан де Оливейра Азеведо и решила ей отомстить. Для этого она наняла двух киллеров: Марсио Робсона Кардозу де Соусу и Карлоса Жозе де Сильву Барбозу.

Первому женщина заплатила 2500 реалов (38 тысяч рублей), а второму простила долги. Брага и ее муж занимались продажей наркотиков, и Соуса был их частым клиентом.

Киллеры поджидали Азеведо у ее дома. Сидя в машине, они делали вид, что читают книгу под названием «10 требований для входа в рай, чтобы избежать подозрений. Когда Азеведо вышла на улицу, чтобы отвезти семилетнюю дочь в школу, Барбоза выскочил из машины и выстрелил ей в голову. После мужчины скрылись.

Полицейским удалось опознать автомобиль Соусы по камерам видеонаблюдения. Его арестовали в тот же день. Барбоза, Брага и ее муж все еще находятся в бегах.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар женщина организовала расправу над мужем через полтора месяца после свадьбы. Она пошла на это, потому что не любила супруга и имела любовника.

