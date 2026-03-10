Раскрыто число погибших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл число погибших и пострадавших от ракетной атаки мирных жителей. Актуальную к этому часу информацию он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow стали шестеро граждан, еще 37 человек были ранены.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, в данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил удар по Брянску. Он сообщил, что об атаке ВСУ его уведомил главком армии Украины Александр Сырский.