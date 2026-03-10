Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:00, 10 марта 2026Россия

Раскрыто число погибших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу

Богомаз: В результате удара ВСУ 6 человек погибли, еще 37 ранены
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл число погибших и пострадавших от ракетной атаки мирных жителей. Актуальную к этому часу информацию он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow стали шестеро граждан, еще 37 человек были ранены.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, в данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил удар по Брянску. Он сообщил, что об атаке ВСУ его уведомил главком армии Украины Александр Сырский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    В Финляндии обратились к президенту с призывом насчет России

    Владелец «Акрона» упрекнул Дзюбу за высказывания в СМИ

    Американский министр заявил о прорыве блокады Ормузского пролива и удалил пост

    Названо оптимальное время для последней чашки кофе

    Зеленский анонсировал отправку военных на Ближний Восток

    Раскрыто число погибших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу

    Момент удара ракеты по спутниковой станции в Израиле попал на видео

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok