Раскрыто число погибших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу

Богомаз: В результате удара ВСУ 6 человек погибли, еще 37 ранены

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл число погибших и пострадавших от ракетной атаки мирных жителей. Актуальную к этому часу информацию он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow стали шестеро граждан, еще 37 человек были ранены.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, в данный момент им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил удар по Брянску. Он сообщил, что об атаке ВСУ его уведомил главком армии Украины Александр Сырский.