Бывший СССР
20:19, 10 марта 2026Бывший СССР

Зеленский подтвердил удар по Брянску

Зеленский подтвердил удар ВСУ по Брянску
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Главком [ВСУ Александр] Сырский мне рассказал...» — сообщил Зеленский.

10 марта ВСУ нанесли удар по Брянску. По данным ряда изданий, атака по городу велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Атака унесла жизни двух человек, еще как минимум 16 — пострадали.

Уточняется, что ракета упала в районе крупной транспортной развязки — рядом с ней находятся торговый центр и жилой сектор. По данным Telegram-канала Mash, под удар попал завод, производящий микросхемы для мобильных устройств. Во время украинской атаки на предприятии была пересменка, сотрудники собирались домой.

