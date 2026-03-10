Россияне решили избавиться от жилья в одной стране

Далгын: Россияне захотели продать жилье в Турции

Россияне стали чаще рассматривать продажу недвижимости в Турции на фоне высокой инфляции и непростой экономической ситуации. Об этом заявила эксперт по недвижимости Махинур Далгын в беседе с РИА Новости.

По ее словам, теперь россияне стали внимательнее оценивать расходы на содержание турецкого жилья. Рост цен на коммунальные услуги, обслуживание домов и налоги значительно увеличил финансовую нагрузку, особенно для собственников, которые используют недвижимость как второе жилье или инвестицию. Кроме того, инфляция и колебания курса валют заставляют некоторых россиян переходить на рынки других стран.

Далгын подчеркнула, что речь не идет о массовом уходе россиян с рынка недвижимости Турции. Граждане России по-прежнему остаются крупнейшими иностранными покупателями жилья в стране.

