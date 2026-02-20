Россияне перестали доверять рынку жилья

МегаСклад: 42 % россиян потеряли доверие к жилью из-за «схемы Долиной»

Многие россияне перестали доверять рынку жилой недвижимости из-за «схемы Долиной». Об этом говорится в исследовании сети self-storage «МегаСклад», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

После нашумевшего дела с квартирой певицы Ларисы Долиной доверие к рынку жилья снизилось у 42 процентов респондентов. Еще 37 заявили, что ситуация никак не повлияла на их мнение, 12 процентов — что они незнакомы с историей.

Среди тех, кто опасается мошенников, 46 процентов больше всего боятся столкнуться с аферистами при покупке объекта. Еще 33 процента считают, что риелторы и посредники также могут быть недобросовестными, и теперь планируют их избегать. 24 процента переживают за недостаток контроля рынка со стороны государства.

55 процентов опрошенных верят, что проверка объекта юристом поможет избежать проблем. 47 процентов в целях безопасности проводили бы сделки только через безопасные счета и без наличных, 41 процент покупали бы жилье только у застройщиков, а 11 процентов — отказались бы от услуг риелторов.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян. Аферисты связываются с жертвой под предлогом предстоящего отключения электроэнергии в доме.