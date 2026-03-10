Выстрел в спину жены россиянина оказался роковой случайностью

В Тобольске суд дал год ограничения свободы мужчине за случайное убийство жены

Тобольский городской суд приговорил к 1 году ограничения свободы местного жителя Халиля Мурзина за выстрел в спину жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов уголовного дела следует, что трагический случай произошел в апреле 2025 года, когда Мурзин дома ночью чистил двуствольное охотничье ружье. Он случайно произвел выстрел в сторону стола, за которым в этот момент спиной к нему сидела супруга. Она получила сквозное огнестрельное дробовое ранение грудной клетки, ставшее для нее летальным. Мурзин вызвал скорую помощь и сообщил о трагедии родственникам.

На суде он полностью признал свою вину, пояснив, что случившееся стало результатом роковой случайности, и у него не было никакого преступного умысла.

