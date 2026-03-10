Реклама

Силовые структуры
14:48, 10 марта 2026Силовые структуры

Российский врач вернется к работе после истекшей кровью пациентки

Суд Петербурга признал лора виновным в гибели пациентки и освободил от наказания
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Velimir Zeland / Shutterstock / Fotodom

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал врача-оториноларинголога Романа Неронова виновным в совершении нескольких ошибок во время операции по удалению миндалин у пациентки, в результате чего она истекла кровью и ее не смогли спасти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ получил два года ограничения свободы с назначением дополнительного наказания в виде запрета на врачебную деятельность сроком на 2,5 года. В связи с истечением сроков давности Неронов освобожден от наказания и сможет вернуться к работе. Медсестра Анжелика Васильковская, которая помогала ему во время манипуляций, оправдана в связи с отсутствием состава преступления, за ней признано право на реабилитацию.

ООО «Научно-исследовательский лечебный центр "Деома"» должно выплатить семье потерпевшей восемь миллионов рублей.

По данным следствия, 19 июля 2023 года Неронов проводил удаление миндалин пациентке. После операции он не проконтролировал ее состояние и не остановил глоточное кровотечение из миндаликовых ниш. Женщина не выжила.

На суде Неронов и Васильковская не признали свою вину.

Ранее сообщалось, что Тобольский городской суд приговорил местного жителя Халиля Мурзина к одному году ограничения свободы за случайный выстрел жене в спину.

