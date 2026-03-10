Руководитель союза «Юный следователь» попал под арест

В Москве арестован глава штаба молодежного союза «Юный следователь» Хворостянко

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения главе штаба молодежного союза «Юный следователь» Алексею Хворостянко, сообщает ТАСС.

Подсудимый проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По ходатайству следователя он был взят под стражу 6 марта. Согласно закону, арест избирается сроком на два месяца.

Хворостянко занимает пост исполнительного директора — руководителя центрального штаба союза «Юный следователь». Это межрегиональная общественная организация, созданная с подачи председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которая занимается информационно-просветительской деятельностью среди молодежи регионов страны, объединяет молодых людей, желающих служить закону.

Ранее сообщалось об аресте бывшего заместителя директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» по делу о мошенничестве в особо крупном размере в рамках поставки средств защиты для нужд Министерства обороны России по контракту при выполнении гособоронзаказов.