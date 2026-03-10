Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:25, 10 марта 2026Силовые структуры

Руководитель союза «Юный следователь» попал под арест

В Москве арестован глава штаба молодежного союза «Юный следователь» Хворостянко
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения главе штаба молодежного союза «Юный следователь» Алексею Хворостянко, сообщает ТАСС.

Подсудимый проходит по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. По ходатайству следователя он был взят под стражу 6 марта. Согласно закону, арест избирается сроком на два месяца.

Хворостянко занимает пост исполнительного директора — руководителя центрального штаба союза «Юный следователь». Это межрегиональная общественная организация, созданная с подачи председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, которая занимается информационно-просветительской деятельностью среди молодежи регионов страны, объединяет молодых людей, желающих служить закону.

Ранее сообщалось об аресте бывшего заместителя директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» по делу о мошенничестве в особо крупном размере в рамках поставки средств защиты для нужд Министерства обороны России по контракту при выполнении гособоронзаказов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Смартфоны Samsung оказались забиты «мусором»

    Российский врач вернется к работе после истекшей кровью пациентки

    Немецкий чиновник отказался участвовать в выборах и выиграл их

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok