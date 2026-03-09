Реклама

Россия
07:36, 9 марта 2026Россия

Бывшего замдиректора «Калашникова» арестовали

ТАСС: Арестован экс-замдиректора по закупкам и логистике в концерне «Калашников»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Global Look Press

Бывшего заместителя директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» арестовали за мошенничество в особо крупном размере в рамках поставки средств защиты для нужд Министерства обороны России по контракту при выполнении гособоронзаказов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», — сообщил собеседник агентства.

До этого, московский суд арестовал бывшего директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову. Женщине было предъявлено обвинение в злоупотреблениями полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Им обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители Алтайского края задержали двух депутатов Законодательного собрания, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

