Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:07, 5 февраля 2026Силовые структуры

Депутаты из российского региона разработали схему хищения миллионов из бюджета

В Алтайском крае правоохранители задержали депутатов Чернобай и Кропотина
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Алтайском крае правоохранители задержали двух депутатов Законодательного собрания по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, фигурантами стали депутат Андрей Чернобай и вице-спикер заксобрания Юрий Кропотин.

Следствие считает, что Чернобай, член комитета по спорту, культуре и молодежной политике, оформил свою помощницу фиктивно. Женщина не выполняла никаких обязанностей, но депутат регулярно предоставлял в аппарат поддельные отчеты о ее работе, получая на ее имя зарплату из бюджета. Таким образом, с 2022 по 2025 год ему удалось похитить около 2,4 миллиона рублей.

По схожей схеме, как утверждает следствие, действовал и Кропотин, похитивший с 2021 года более 2,2 миллиона рублей.

Ранее в Москве суд арестовал бывшего главу специализированной организации Минобороны России «Росжилкомплекс» Валерия Абраменкова за миллиардную аферу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

    Опекунша издевалась над десятью детьми-инвалидами в Подмосковье

    Российские дроны получат «Торт»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok