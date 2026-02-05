Депутаты из российского региона разработали схему хищения миллионов из бюджета

В Алтайском крае правоохранители задержали депутатов Чернобай и Кропотина

В Алтайском крае правоохранители задержали двух депутатов Законодательного собрания по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, фигурантами стали депутат Андрей Чернобай и вице-спикер заксобрания Юрий Кропотин.

Следствие считает, что Чернобай, член комитета по спорту, культуре и молодежной политике, оформил свою помощницу фиктивно. Женщина не выполняла никаких обязанностей, но депутат регулярно предоставлял в аппарат поддельные отчеты о ее работе, получая на ее имя зарплату из бюджета. Таким образом, с 2022 по 2025 год ему удалось похитить около 2,4 миллиона рублей.

По схожей схеме, как утверждает следствие, действовал и Кропотин, похитивший с 2021 года более 2,2 миллиона рублей.

